Službena putovanja i reprezentacija

Najštedljiviji gradonačelnici u ovom mandatu - Željko Lacković i Kristina Ikić Baniček

Niz analiza kojima smo rekapitulirali aktualni mandat gradskih vlasti, gledajući tko je po različitim stavkama najviše izdvojio za potrebe građana i poduzetnika, zaključujemo i jednom u kojoj tražimo one najštedljivije. Istražili smo koliko su gradonačelnici u razdoblju od 2013.-2015. trošili na službena putovanja i reprezentaciju

U nizu analiza kojima smo proteklih tjedana rekapitulirali mandat aktualnih gradskih vlasti gledajući tko je, po različitim stavkama, najviše izdvojio za različite potrebe građana, posljednja se bavi najštedljivijima. Istražili smo koji gradonačelnici su u ovom mandatu, odnosno razdoblju 2013.-2015. (Ministarstvo financija još nije objavilo podatke za 2016.), najmanje potrošili na svoje potrebe odnosno stavke koje građanima, iako racionalnim i efikasnim korištenjem gradovima itekako mogu donijeti korist, praktično ne znače ništa. Riječ je, naravno, o službenim putovanjima i reprezentaciji – stavkama pod kojima su političari, i lokalni i oni na nacionalnoj razini, često zadovoljavali vlastite, a ne potrebe i interese građana, i zbog kojih je u javnosti i stvorena slika političara kao uhljeba i 'lokalnih šerifa'.

Naše analize pokazuju da je puno više pozitivnih primjera i političara koji se itekako odgovorno ponašaju i upravljaju novcem svojih građana, a neki od njih idu toliko daleko da doslovno putuju o vlastitom trošku kako bi uštedjeli proračunski novac.

Rang Grad Županija Prosječna izdvajanja za službena putovanja od 2013.-2015. Prosjek ukupnih rashoda za razdoblje od 2013.do 2015. Udio prosječnog izdvajanja za službena putovanja u ukupnim rashodima za razdoblje od 2013.-2015. (%) 1 Đurđevac Koprivničko - križevačka županija 4.741,67 27.608.729 0,0172 2 Popovača Sisačko - moslvačka županija 6.312,00 33.857.303 0,0186 3 Novi Marof Varaždinska županija 3.391,00 17.655.825 0,0192 4 Dugo Selo Zagrebačka županija 8.904,67 41.421.201 0,0215 5 Sveta Nedjelja Zagrebačka županija 19.263,67 75.342.237 0,0256 6 Zabok Krapinsko - zagorska županija 11.649,00 39.603.637 0,0294 7 Varaždinske Toplice Varaždinska županija 3.885,33 11.166.684 0,0348 8 Delnice Primorsko - goranska županija 11.600,00 31.318.157 0,0370 9 Čabar Primorsko - goranska županija 5.723,33 15.095.987 0,0379 10 Klanjec Krapinsko - zagorska županija 2.648,67 6.781.052 0,0391

Lacković: Ne treba putovati za svaku glupost, zbog pisanja dnevnica i putnih troškova

Upravo zbog ovakvog modela vladanja u široj hrvatskoj javnosti proslavio se gradonačelnik Đurđevca, Željko Lacković, kada smo prošle godine objavili da je u čitavoj 2014. godini Grad Đurđevac za službena putovanja potrošio – 323 kune. Lacković je tada objasnio da, osim što svoju dužnost obavlja volonterski, jer plaću i dalje prima u svom odvjetničkom uredu, iz svog džepa pokriva i troškove putovanja, te da on sam nije potrošio niti ove 323 kune, već netko od njegovih zamjenika. Iako su im se troškovi službenih putovanja u 2015. godini povećali, te narasli na 3.846 kuna, Đurđevac, kada se gledaju prosječna godišnja izdvajanja, i dalje ostaje najštedljiviji hrvatski grad kada su putovanja u pitanju.

Željko Lacković: Na posao u Đurđevcu biciklom, izvan Grada na svoj trošak

'Kada grad ili općinu vodi pravi neovisni poduzetnik, materijalno neopterećen izdacima za gorivo i službeni put, tada ovih troškova neće niti biti u izvještajima. Treba organizirati sastanke isključivo u interesu lokalne zajednice, a ne putovati na svaku glupost upravo radi pisanja dnevnice i putnih troškova, kako to radi većina stranačkih dužnosnika', kaže nam Lacković.

Rang Grad Županija Broj stanovnika 2011 Prosječna izdvajanja za službena putovanja od 2013.-2015. Prosječna izdvajanja za službena putovanja od 2013.-2015. per capita (u kunama) 1 Novi Marof Varaždinska županija 13.246 3.391 0,26 2 Dugo Selo Zagrebačka županija 17.466 8.905 0,51 3 Popovača Sisačko - moslvačka županija 11.905 6.312 0,53 4 Đurđevac Koprivničko - križevačka županija 8.264 4.742 0,57 5 Varaždinske Toplice Varaždinska županija 6.364 3.885 0,61 6 Klanjec Krapinsko - zagorska županija 2.915 2.649 0,91 7 Ivanec Varaždinska županija 13.758 12.691 0,92 8 Mursko Središće Međimurska županija 6.307 6.389 1,01 9 Sveta Nedjelja Zagrebačka županija 18.059 19.264 1,07 10 Sveti Ivan Zelina Zagrebačka županija 15.959 18.216 1,14

U top deset najštedljivijih na službenim putovanjima, uz Đurđevac, su još Popovača, Novi Marof, Dugo Selo, Sveta Nedelja, Zabok, Varaždinske Toplice, Delnice, Čabar i Klanjec. Kada se gleda per capita kriterij, na prvom je mjestu Novi Marof, sa 0,26 kuna po stanovniku prosječno godišnje.

Ikić Baniček: Nitko u Gradu nema službenu karticu, jedino to je odgovoran pristup raspolaganju novcem građana

Najštedljivija se, pak, kada su u pitanju troškovi reprezentacije, u mandatu pokazala gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček, sa izdvajanjem od prosječno 2,56 kuna po stanovniku, odnosno prosječno 0,07 posto proračuna. Za ilustraciju, samo deset najštedljivijih gradova za reprezentaciju je izdvajalo manje od 5 kuna godišnje po stanovniku, a dvadesetak ih je ove troškove nabilo i preko 50, pa čak do 80 kuna po stanovniku godišnje.

Rang Grad Županija Broj stanovnika 2011 Reprezentacija 2013. Reprezentacija 2014. Reprezentacija 2015. Prosječno izdvajanje za reprezentaciju za razdoblje od 2013.-2015. Prosječno izdvajanje za reprezentaciju za razdoblje od 2013.-2015. per capita (u kunama) 1 Sisak Sisačko - moslvačka županija 47.768 154.497 122.602 89.775 122.291 2,56 2 Zlatar Krapinsko - zagorska županija 6.096 18.027 14.212 15.836 16.025 2,63 3 Grad Zagreb Grad Zagreb 790.017 2.725.779 2.725.334 1.886.666 2.445.926 3,10 4 Imotski Splitsko - dalmatinska županija 10.764 56.965 53.821 11.057 40.614 3,77 5 Donji Miholjac Osiječko - baranjska županija 9.491 46.641 29.512 33.373 36.509 3,85 6 Kaštela Splitsko - dalmatinska županija 38.667 230.993 121.297 147.909 166.733 4,31 7 Oroslavje Krapinsko - zagorska županija 6.138 35.657 32.097 18.684 28.813 4,69 8 Bjelovar Bjelovarsko - bilogorska županija 40.276 204.445 187.937 179.097 190.493 4,73 9 Ivanec Varaždinska županija 13.758 81.512 47.037 67.457 65.335 4,75 10 Samobor Zagrebačka županija 37.633 191.015 151.825 215.192 186.011 4,94

U Sisku stvari funkcioniraju tako, pojasnila nam je gradonačelnica kada smo o ovoj temi razgovarali za našu analizu 2015. godine u kojoj je Sisak bio na drugom mjestu (iza Imotskog), da niti ona, niti bilo koji zaposlenik Grada, nemaju službene kartice pa sve troškove izvan radnog mjesta snose sami. To je, kaže, jedini odgovoran pristup raspolaganju novcima naših građana.

Kristina Ikić Baniček: Reprezentacija ne doprinosi boljem standardu građana

'Novac koji građani u obliku poreza i naknada uplaćuju u gradski proračun treba isključivo služiti za unaprjeđenje standarda i kvalitete života u Sisku, a reprezentacija, koliko god bila nužna, najčešće ne doprinosi toj zadaći', istaknula je K. Ikić Baniček i pojasnila da se u Sisku na stavci reprezentacije nalaze sredstva za čajnu kuhinju i organizaciju tradicionalnih božićnih prijema u gradskoj vijećnici.

U top deset najštedljivijih, kada je reprezentacija u pitanju, su još Zlatar, Zagreb, Imotski, Donji Miholjac, Kaštela, Oroslavlje, Bjelovar, Ivanec i Samobor, ujedno četvrti najštedljiviji grad kada se gleda udio prosječnoa izdvajanja za reprezentaciju iz proračuna.

Beljak: Višestruko smo smanjili iznos za reprezentaciju

Gradonačelnik Krešo Beljak kaže kako se uvijek vrlo pažljivo odnosi prema gradskom novcu, pogotovo što se tiče stvari koje nisu najnužnije, a tu svakako spada i reprezentacija.

Krešo Beljak: Ugostiteljima nisam baš najdraži jer malo trošim

'Dolaskom na čelo Grada višestruko sam smanjio iznos koji se troši na reprezentaciju, a u navedeni iznos uključeni su i troškovi svih gradskih ustanova, dakle što se Grada tiče on je gotovo dvostruko manji. Ima to i negativnih konotacija, samoborskim ugostiteljima nisam baš najdraži jer malo trošim, ali trudim se i to što se izdvaja za reprezentaciju ravnomjerno rasporediti prema svima. No, ne štedi se samo na tome, već svugdje gdje se može. Preuzeo sam Grad s milijunskim deficitom, a danas prihodovna strana proračuna kontinuirano raste', ističe Beljak.

Rang Grad Županija Prosječno izdvajanje za reprezentaciju od 2013.-2015. UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA 2013. UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA 2014. UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA 2015. Prosječni ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 2013.do 2015. Udio prosječnog izdvajanja za reprezentaciju u ukupnim rashodima (%) za razdoblje od 2013.-2015. 1 Grad Zagreb Grad Zagreb 2.445.926 6.797.027.068 7.855.310.100 6.371.242.121 7.007.859.763 0,03 2 Sisak Sisačko - moslvačka županija 122.291 183.785.325 172.429.778 169.111.208 175.108.770 0,07 3 Pazin Istarska županija 54.427 61.987.251 73.999.594 48.736.489 61.574.445 0,09 4 Samobor Zagrebačka županija 186.011 154.070.647 163.830.824 214.073.829 177.325.100 0,10 5 Pula Istarska županija 302.978 299.251.266 286.802.964 270.489.322 285.514.517 0,11 6 Zadar Zadarska županija 435.524 318.455.046 362.581.669 344.768.046 341.934.920 0,13 7 Imotski Splitsko - dalmatinska županija 40.614 34.042.465 29.245.690 26.463.684 29.917.280 0,14 8 Varaždin Varaždinska županija 330.130 242.232.889 230.855.138 208.751.639 227.279.889 0,15 9 Split Splitsko - dalmatinska županija 1.138.218 782.514.576 761.315.652 709.951.961 751.260.730 0,15 10 Osijek Osiječko - baranjska županija 624.947 433.868.340 417.105.436 355.073.572 402.015.783 0,16

Miletić: Pažljivo raspolažemo sa svakom kunom u korist građana

Gledajući per capita kriterij, tu su još i Pazin, Pula, Zadar, Varaždin, Split i Osijek. Gradonačelnik Pule Boris Miletić ističe kako mu je, prije svega, velika čast imati mogućnost služiti svojim sugrađanima.

Boris Miletić: Pula je u top deset gradova u kojima se najbolje živi

'Zahvaljujući dugogodišnjim racionalnim i odgovornim upravljanjem javnim gradskim financijama, Pula je danas u samom vrhu najštedljivijih i najotvorenijih gradskih uprava u Hrvatskoj. To je naprosto naše opredjeljenje koje daje rezultate i na to sam iznimno ponosan. Pažljivim raspolaganjem, ulaganjem i planiranjem svake proračunske kune u korist naših sugrađana, osiguravamo stabilnost javnih financija i razvoj naše Pule', kaže Miletiće.

Navodi, nadalje, kako su mjere koje je njegova gradska uprava uvela s ciljem racionalizacije poslovanja i povećanja učinkovitosti, a među ostalima uvođenje elektroničkog poslovanja, objedinjene javne nabave i lokalne riznice, do danas su omogućile uštede koje se mjere u milijunima kuna. 'To prepoznaju sva relevantna istraživanja i financijske institucije poput Ministarstva financija RH i Instituta za financije. Pula je danas među top deset hrvatskih gradova u kojima se najbolje živi, grad smo s najviše poduzetnika u odnosu na radno sposobno stanovništvo i među gradovima koji najviše izdvajaju za svoje poduzetnike, a činjenica je i da smo među 100 najodrživijih destinacija svijeta. Svi ovi rezultati potvrda su našeg rada i poticaj da i dalje nastavimo na tom putu za dobrobit svih naših sugrađana', zaključio je Miletić.

Rang Grad Županija Broj stanovnika 2011 Reprezentacija 2013. Reprezentacija 2014. Reprezentacija 2015. Prosječno izdvajanje za reprezentaciju za razdoblje od 2013.-2015. Prosječno izdvajanje za reprezentaciju za razdoblje od 2013.-2015. per capita (u kunama) 1 Sisak Sisačko - moslvačka županija 47.768 154.497 122.602 89.775 122.291 2,56 2 Zlatar Krapinsko - zagorska županija 6.096 18.027 14.212 15.836 16.025 2,63 3 Grad Zagreb Grad Zagreb 790.017 2.725.779 2.725.334 1.886.666 2.445.926 3,10 4 Imotski Splitsko - dalmatinska županija 10.764 56.965 53.821 11.057 40.614 3,77 5 Donji Miholjac Osiječko - baranjska županija 9.491 46.641 29.512 33.373 36.509 3,85 6 Kaštela Splitsko - dalmatinska županija 38.667 230.993 121.297 147.909 166.733 4,31 7 Oroslavje Krapinsko - zagorska županija 6.138 35.657 32.097 18.684 28.813 4,69 8 Bjelovar Bjelovarsko - bilogorska županija 40.276 204.445 187.937 179.097 190.493 4,73 9 Ivanec Varaždinska županija 13.758 81.512 47.037 67.457 65.335 4,75 10 Samobor Zagrebačka županija 37.633 191.015 151.825 215.192 186.011 4,94

